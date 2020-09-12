تريزيجيه يصنع هدف فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد وديا

قاد النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، فريقه أستون فيلا، لتحقيق الفوز، على نظيره مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين، اليوم السبت، فى إطار استعدادات الفريقين، لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، الذى انطلق اليوم، وصنع النجم المصرى تريزيجيه، هدف فوز أستون فيلا، الذى سجله اللاعب واتكينز، فى الدقيقة 18 من زمن المباراة، وشارك تريزيجيه فى المباراة من البداية، قبل أن يستبدل فى الدقيقة 75، بينما شارك الظهير الأيمن أحمد المحمدى، فى أخر ربع ساعة من المباراة، التى تعد الأخيرة لفريق الفيلانز، قبل خوض منافسات البريميرليج.
وتأجلت مواجهة أستون فيلا الأولى، فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أمام مانشستر سيتي، بسبب خوض الأخير منافسات دورى أبطال أوروبا، كما تأجلت مواجهة مانشستر يونايتد، أمام فريق بيرنلى، بسبب خوض اليونايتد، منافسات بطولة الدوري الأوروبي.
وسيبدأ أستون فيلا مشواره فى الدوري الإنجليزي بمواجهة شيفيلد يونايتد بملعبه "فيلا بارك"، يوم 20 سبتمبر الجارى، فى الجولة الثانية بعد تأجيل مباراة افتتاح الموسم ضد مانشستر سيتي.
وانطلقت منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، بلقاء فولهام مع ضيفه فريق أرسنال، حيث نجح الجانرز، فى تحقيق الفوز، بثلاثية نظيفة، بمشاركة النجم المصرى محمد النني.
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