وفاة المخرج السينمائى على رجب بمنزل الشاعر أحمد شتا

توفى منذ قليل المخرج السينمائى على رجب، فى شقة الشاعر أحمد شتا بعدما شعر بتعب شديد اثناء ركوبه تاكسي متجها للشاعر أحمد شتا. والمخرج على رجب قدم العديد من الأعمال السينمائية خلال السنوات الماضية، للعديد من كبار نجوم ونجمات السينما، حيث أعلن المطرب فارس عبر حسابه على فيس بوك، وفاة على رجب قائلا، "إنا لله وإنا إليه راجعون .. المخرج على رجب فى ذمة الله".
قدم علي رجب للسينما أفلام، "شجيع السيما"، و"الأجندة الحمراء"، و"صايع بحر"، و"خالتى فرنسا"، "سيد العاطفى"، و"بلطية العايمة"، و"كركر"، وأيضا أفلام، "ركلام"، و"خميس وجمعة"، و"الوديعة والذئاب"
عمل فى بدايته كمساعد مخرج فى العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993, وفيلم عام 1993, وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدى" و "حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999.
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