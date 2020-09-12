جلسة حاسمة بين الأهلي وفايلر لتفعيل عقد التجديد أول أكتوبر

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مع القلعة الحمراء يتضمن بنداً يمنح المدرب السويسرى فسخ العقد دون أى التزامات أو دفع أى شروط جزائية فى الفترة من 1 أكتوبر إلى 10 أكتوبر المقبل، كما يمنح هذا الشرط الأهلى الحق فى الاستغناء عن خدمات المدرب السويسرى دون دفع شروط جزائية، ولكن بمجرد انتهاء الـ10 أيام تعود بنود العقد كما كانت، بحيث لن يصبح أى طرف من الطرفين قادراً على إنهاء التعاقد دون تحمل الشرط الجزائى والالتزام بكل البنود التعاقدية اللازمة حال الإقدام على فسخ التعاقد.

ووافق مسئولو الأهلى على وضع الشرط أثناء تجديد التعاقد باعتبار أن بطولة دورى أبطال أفريقيا ستنتهى قبل هذه المدة، ولكن تأجيل المباريات بحيث تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 6 نوفمبر المقبل أربك كل الحسابات الحمراء.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الأهلى جلسة مهمة مع فايلر خلال الأيام القليلة المقبلة لتفعيل العقد الذى سبق ووقعه المدرب السويسرى فى يونيو الماضى ويقضى ببقاء فايلر مديراً فنياً للفريق لمدة موسم.

وإذا اتفق الطرفان على تفعيل العقد خلال الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر المقبل سيستمر فايلر أما إذا لم يتفقا الطرفين سيرحل المدير الفنى وهو ما سيُمثل أزمة كُبرى للأهلى لأن النادى سيكون مُطالباً وقتها بالبحث عن مدرب جديد يقود الفريق فى الموسم المقبل بل ويستكمل الموسم الحالى محلياً وأفريقياً إذا ما تأكد رحيل فايلر فى أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن ينتهى الموسم المحلى فى مصر خلال أواخر أكتوبر المقبل فيما ينتظر الأهلى مواجهة هامة مع الوداد المغربى فى ذهاب وإياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا يومى 18 و24 أكتوبر على أن يقام نهائى البطولة الافريقية يوم 6 نوفمبر المقبل.

