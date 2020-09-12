صورة نادرة لـ"صباح" شقيقة سعاد حسنى قبل وفاتها عام 1965

انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، صورة نادرة لـ"صباح" شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسنى والفنانة نجاة الصغيرة، قبل وفاتها فى أغسطس عام 1965 عن عمر 20 عاما، متأثرة بحادث سير على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بالقرب من من مركز إيتاى البارود فى البحيرة، خلال سفرها إلى الإسكندرية لحضور حفل غنائى لشقيقتها نجاة.

وظهرت صباح، فى الصورة التى تعود إلى أرشيف الموثق مكرم سلامة، صاحب أكبر أرشيف مصرى مصور، مرتدية ملابس تقليدية للفتيات "بلوزة وجيبة" وبجوارها دراجة.



صباح شقيقة سعاد حسنى

وقبل مصرع صباح كانت تنوى أن تخطو خطوات شقيقتيها فى العمل بالسينما، حيث كان يتوقع لها صناع السينما فى ذلك الوقت مستقبلا فنيا ناجحًا.

ووفقا لما نشرته الصحف فى تلك الوقت، فإن الحادث وقع بالقرب من إيتاى البارود، خلال سفرها إلى الإسكندرية لحضور حفل لشقيقتها نجاة، بعد تصادم السيارة التى كانت تستقلها مع خطيبها، وجاء مانشيت خبر الوفاة "مصرع صباح شقيقة نجاة الصغيرة" وفى التفاصيل: "لقيت صباح، 20 سنة، شقيقة نجاة الصغيرة وسعاد حسنى مصرعها فى الطريق الزراعى، كانت صباح تنوى الاشتغال بالسينما، وكان السينمائيون يتوقعون لها مستقبلا ناجحًا، وقع الحادث قرب إيتاى البارود على إثر تصادم السيارة التى كانت تستقلها صباح بسيارة لورى كانت فى طريقها إلى القاهرة، كانت صباح متجهة إلى الإسكندرية لحضور حفلة غنائية تحييها شقيقتها نجاة، وقع الحادث مساء الأربعاء الماضي، ماتت صباح عقب الحادث بنصف ساعة، تعرفت الشرطة على شخصيتها بعد 24 ساعة من الحادث، وقامت بإبلاغ شقيقتها سعاد حسنى بالنبأ، الذى أبلغته بدورها لنجاة التى ألغت الحفلة التى كانت تنوى إحياءها.

