فيديو وصور.. عاصفة ترابية تجتاح أنقرة تسبب انعدام الرؤية

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قالت وسائل إعلام تركية، إن عاصفة ترابية اجتاحت العاصمة أنقرة، مما أدت إلى انعدام الرؤية بعد أن غطت العاصفة سماء المدينة، اليوم السبت، وقالت شبكة "تي أر تي": "عاصفة رملية كبيرة تهب على العاصمة التركية أنقرة وتغطي سماءها، وتتسبب في تراجع الرؤية".
وأطلقت دائرة الأرصاد الجوية التركية بوقت سابق من اليوم، تحذيرًا من عاصفة رعدية وأمطار في الأجزاء الغربية والشمالية من العاصمة التركية أنقرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا، يظهر حجم العاصفة الكبير، إذ حجبت الغبار في بعض المناطق ضوء النهار لتبدو الشوارع والمدن وكأنها في الليل.
عاصفة انقرة
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