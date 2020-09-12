مصدر أمنى يوضح حقيقة الفيديو المتداول لاطلاق رصاص بسوهاج ويؤكد منذ 3 سنوات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعى ، لاطلاق أهالى أعيرة نارية بسوهاج ، مؤكدة أن المقطع قديم ومنذ 3 سنوات .

جاء ذلك على خلفية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) متضمناً مقطع فيديو بزعم أنه لمجموعة من الأشخاص بإحدى قرى بمحافظة سوهاج يطلقون أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم إعتراضاً على تنفيذ قوات الشرطة لقرارات إزلة لمنازلهم ،تبين أن مقطع الفيديو المُشار إليه خاص بواقعة سابقة وقعت أحداثها عام 2017 وسبق تناولها إعلامياً فى ذاك الوقت.



