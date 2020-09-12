الإسكان تعلن بدء تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة أكتوبر المقبل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً بمناطق ( A – D – C - B) بحي الأوركيد (الألف فدان سابقاً) مدينة القاهرة الجديدة، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1/10/2020 وحتى يوم الخميس 17/12/2020 .
وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه على المواطنين الفائزين بقطع الأراضي بتلك المناطق التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز وبحوزتهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.
وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (A) من 1 : 18، يوم الخميس 1/10/2020، والقطع من 19 : 36، يوم الأحد 4/10/2020، والقطع من 37 : 54، يوم الإثنين 5/10/2020، والقطع من 55 : 72، يوم الثلاثاء 6/10/2020، والقطع من 73 : 90، يوم الأربعاء 7/10/2020، والقطع من 91 : 108، يوم الأحد 11/10/2020، والقطع من 109 : 126، يوم الإثنين 12/10/2020، والقطع من 127 : 144، يوم الثلاثاء 13/10/2020، والقطع من 145 : 162، يوم الأربعاء 14/10/2020، والقطع من 163 : 180، يوم الخميس 15/10/2020، والقطع من 181 : 199، يوم الأحد 18/10/2020.
وتابع المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (D) من 1 : 18، يوم الإثنين 19/10/2020، والقطع من 19 : 36، يوم الثلاثاء 20/10/2020، والقطع من 37 : 54، يوم الأربعاء 21/10/2020، والقطع من 55 : 72، يوم الخميس 22/10/2020، والقطع من 73 : 90، يوم الأحد 25/10/2020، والقطع من 91 : 108، يوم الإثنين 26/10/2020، والقطع من 109 : 126، يوم الثلاثاء 27/10/2020، والقطع من 127 : 144، يوم الأربعاء 28/10/2020، والقطع من 145 : 162، يوم الأحد 1/11/2020، والقطع من 163 : 180، يوم الإثنين 2/11/2020، والقطع من 181 : 193، يوم الثلاثاء 3/11/2020.
وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (C) من 1 : 18، يوم الأربعاء 4/11/2020، والقطع من 19 : 36، يوم الخميس 5/11/2020، والقطع من 37 : 54، يوم الأحد 8/11/2020، والقطع من 55 : 72، يوم الإثنين 9/11/2020، والقطع من 73 : 90، يوم الثلاثاء 10/11/2020، والقطع من 91 : 108، يوم الأربعاء 11/11/2020، والقطع من 109 : 126، يوم الخميس 12/11/2020، والقطع من 127 : 139، يوم الأحد 13/11/2020.
وقال المهندس أمين غنيم: إنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (B) من 1 : 18، يوم الإثنين 16/11/2020، والقطع من 19 : 36، يوم الثلاثاء 17/11/2020، والقطع من 37 : 54، يوم الأربعاء 18/11/2020، والقطع من 55 : 72، يوم الخميس 19/11/2020، والقطع من 73 : 90، يوم الأحد 22/11/2020، والقطع من 91 : 108، يوم الإثنين 23/11/2020، والقطع من 109 : 126، يوم الثلاثاء 24/11/2020، والقطع من 127 : 144، يوم الأربعاء 25/11/2020، والقطع من 145 : 162، يوم الخميس 26/11/2020، والقطع من 163 : 180، يوم الأحد 29/11/2020، والقطع من 181 : 198، يوم الإثنين 30/11/2020، والقطع من 199 : 216، يوم الثلاثاء 1/12/2020، والقطع من 217 : 234، يوم الأربعاء 2/12/2020، والقطع من 235 : 252، يوم الخميس 3/12/2020، والقطع من 253 : 270، يوم الأحد 6/12/2020، والقطع من 271 : 288، يوم الإثنين 7/12/2020، والقطع من 289 : 299، يوم الثلاثاء 8/12/2020، مشيراً إلى أنه تم تخصيص يومي الإثنين 14/12/2020، والخميس 17/12/2020 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.
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