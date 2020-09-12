أيمن عبد العزيز من جنازة عزمي مجاهد: صاحب فضل على الكثيرين

نعى أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك و منتخب مصر السابق ، رحيل عزمي مجاهد نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، والذى وافته المنية صباح اليوم السبت، مؤكدا أن مجاهد كان صاحب فضل عليه شخصيا وعلى كثير من أبناء الزمالك، و أنه كان يرتبط بعلاقة وطيدة معه ومع ابن الراحل أمير عزمي.

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قال أيمن عبد العزيز لـ " اليوم السابع " أنه حزين بعد علمه بخبر وفاة عزمي مجاهد الذى يرتبط بعلاقة وطيدة معه ، وغير مستوعب لخبر وفاته حتي الأن.

وشهدت مراسم دفنه حضور الكثير من الرياضيين على رأسهم عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة و أحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر وعضو مجلس الزمالك السابق ، و محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة و محمد فضل و أحمد عبدالله عضوي الجبلاية و خالد جلال المدير الفني لنادي مصر ، و وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية.



