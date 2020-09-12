أول مران للإسماعيلى مع ريكاردو.. تصعيد ثنائي الشباب وعلاج أخطاء الدفاع

خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مرانهم الأول ، تحت قيادة البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفني العائد لصفوف للدراويش. ويستعد الفريق لملاقاة المقاولون العرب مساء الثلاثاء ، باستاد الإسماعيلية لحساب الجولة الــ27 من عمر مسابقة الدورى المحلى. في البداية ، حرص ريكاردو على الترحيب بجميع لاعبي الفريق خلال محاضرة نظرية قبل انطلاق التدريبات ، وتحدث المدرب البرازيلى مع لاعبي الفريق عن تحديات الفترة المقبلة، مطالبا إياهم ببذل قصارى جهدهم. وأوقف ريكاردو المران الذى شهد حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة عدة مرات بسبب بطء فى الارتداد حيث منح المدرب تعليماته بضرورة التغطية الدفاعية بشكل أسرع، إلى جانب تعليمات للشق الهجومي باللعب من لمسة واحدة والضغط بشكل مكثف على الدفاع. فى ذات السياق ، خاض لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية بعد مشاركتهم بلقاء الاهلى بالجولة الماضية.

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تصعيد الثنائى الشاب محمد زكريا مهاجم فريق 2001 ومحمود عبد الله جناح وصانع ألعاب فريق 99. يأتى ذلك ، فى ظل تألقهما اللافت للنظر خلال الفترة الأخيرة بتدريبات فريق “إسماعيلى B”. ويتطلع جهاز الإسماعيلى تحت القيادة الفنية الجديد للبرازيلى “هيرون ريكاردو” ، لتصعيد المميزين من قطاع الناشئين تمهيدا للاستعانة بجهودهم حسب الحاجة الفنية ونفى سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، استقالته من منصبه عقب الخسارة من الأهلى بثلاثية دون رد، وقال سعفان الصغير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "لم أتقدم باستقالتى من منصبى، مثلما أشاع البعض أنا أعمل بجدية وإخلاص وأعشق الإسماعيلى ولا أفكر بهذه الطريقة".

وأضاف مدرب حراس الإسماعيلى، "مباراة وعدت وغاب عنا التوفيق وسنطوى صفحتها ونركز فى المواجهات القادمة، ولدينا ثقة فى اللاعبين لتجاوز هذه الأزمة ".

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واستقر مسئولو النادى الإسماعيلى على فتح ملف تدعيم حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد حالة التراجع التى ظهر عليها حراس المرمى بالفريق طوال الموسم والتى كان آخرها مباراة الأهلى، وتنوى لجنة التعاقدات بالدراويش فتح باب التفاوض مع أكثر من حارس مرمى بالدورى الممتاز تمهيداً لاختيار أفضلهم للتعاقد معه لسد العجز فى هذا المركز.

وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة 26 على ملعب برج العرب، وتوقف رصيد الدراويش عند النقطة 30 ليتراجع إلى المركز العاشر بفارق الأهداف عن الانتاج الحربي التاسع، فيما رفع الأهلى رصيده إلى 71 نقطة.

ورفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبيه منذ الخسارة برباعية أمام المقاصة، فى الجولة الـ24 بالدورى لاسيما بعدما تلقى الدراويش هزيمة من الأهلى بثلاثية دون رد، فى الجولة الـ26 من منافسات البطولة، والتى تسببت فى غضب عارم بالشارع الإسماعيلاوى لاسيما بعد الأداء المتراخى للاعبين فى الشوط الثانى من اللقاء، ما تسبب فى تلك الهزيمة بثلاثية نظيفة والتى أدت إلى تواجد الفريق فى المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

