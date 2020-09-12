ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد ليدز.. "هاتريك" بأقدام محمد صلاح.. فيديو

حقق فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزا قاتلا على ضيفه ليدز يونايتد، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، فى المواجهة الماراثونية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "آنفيلد"، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الكروى الجديد 2020-2021، حيث شهد اللقاء تألق الفرعون الذى نجح فى تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك".

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد ليدز بالدوري الإنجليزي

افتتح محمد صلاح أهداف ليفربول فى البريميرليج هذا الموسم عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة الرابعة من بداية المباراة، قبل أن يدرك جاك هاريسون التعادل لصالح ليدز يونايتد فى الدقيقة 12 من زمن المباراة، ثم سجل فيرجيل فان دايك التقدم من جديد للريدز فى الدقيقة 20 وبعدها بعشرة دقائق أحرز باتريك بامفورد الهدف الثانى والتعادل لصالح الفريق الضيف.

وفى الدقيقة 33، نجح النجم المصرى محمد صلاح فى تسجيل ثانى أهدافه الشخصية والثالث لصالح ليفربول عن طريق تسديدة صاروخية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

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وفى الشوط الثانى، نجح ماتيوز كليتش، في تسجيل الهدف الثالث والتعادل لفريق ليدز يونايتد من تسديدة رائعة بالدقيقة 67 من زمن المباراة، وعاد النجم المصرى محمد صلاح من جديد ليسجل ثالث أهداف "هاتريك" والرابع لليفربول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 88 من عمر اللقاء واحتفل على طريقة مؤمن زكريا.

وسجل محمد صلاح، رقما قياسيا بعد أصبح الفرعون أول لاعب من الريدز يسجل فى أربع مواسم متتالية فى الجولة الافتتاحية، وثانى لاعب فى الدورى الإنجليزي الممتاز بشكل عام يحقق هذا الإنجاز بعد تيدى شيرينجهام الذى حقق هذا السجل بين مواسم 1992/1993 و 1995/1996.

بهذه النتيجة، يحصد ليفربول أول 3 نقاط في مشواره للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الذى توج به فى الموسم الأخير 2019-2020 للمرة الأولى منذ 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990، والتاسعة عشر فى تاريخه.