محمد صلاح يسجل رقم قياسى بالبريميرليج بعد هدف ليفربول الافتتاحى ضد ليدز

سجل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، رقما قياسيا بعد أحرز هدف الريدز الأول في شباك ضيفه ليدز يونايتد، عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة الرابعة من بداية المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الكروى الجديد 2020-2021، حيث أصبح الفرعون أول لاعب من الريدز يسجل فى أربع مواسم متتالية فى الجولة الافتتاحية، وثانى لاعب فى الدورى الإنجليزي الممتاز بشكل عام يحقق هذا الإنجاز بعد تيدى شيرينجهام الذى حقق هذا السجل بين مواسم 1992/1993 و 1995/1996.

ونجح محمد صلاح فى هز شباك منافسى ليفربول فى الجولات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي خلال الثلاثة المواسم الماضية قبل أن يسجل الهدف الافتتاحى للريدز فى الموسم الجديد أمام ليدز يونايتد الصاعد حديثا.

وكان ليفربول قد نجح فى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي فى الموسم الأخير 2019-2020 للمرة الأولى منذ 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990، والتاسعة عشر فى تاريخه.

ويخوض ليدز يونايتد اليوم أولى مبارياته في البريميرليج منذ 17 عاما، بعد أن نجح في الصعود للموسم الحالى تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني المخضرم بيلسا، حيث توج بلقب بطل الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى.

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من ناحية أخرى، أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، بالدور الكبير الذى يلعبه النجم المصرى محمد صلاح مع الريدز فى السنوات الأخيرة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة "إنه مهم للغاية.. الطريقة التى لعبنا بها يمكن أن تساعده، داخل وخارج الملعب، لم يتعامل معه الجميع بنفس الطريقة التى تعاملنا بها معه".

وأضاف كلوب، "لقد جعل نفسه بمزاج مميز وهذا ما يجعله اللاعب الذى هو عليه وآمل أن يستمر طويلا"، وواصل كلوب تصريحاته عن صلاح قائلا، "أنا مندهش من أن هناك رقمًا قياسيًا آخر يمكنه تحطيمه".