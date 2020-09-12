يوسف الشريف يحتفل بهاتريك محمد صلاح مع ليفربول ودعمه مؤمن زكريا.. صور

عبر الفنان يوسف الشريف عن إعجابه بهاتريك محمد صلاح الأخير في المباراة الافتتاحية لفريقه ليفربول التى جمعته بـ ليدز يونايتد، حيث شهدت المباراة تألقاً كبيراً من جانبه بعد كسره العديد من الأرقام القياسية خلال المباراة الذى فاز فيها فريقه بشق الأنفس بسبب تألق صلاح.



يوسف الشريف عن محمد صلاح

يوسف الشريف المعروف عنه أنه واحد من الفنانين العاشقين لكرة القدم، أبدى إعجابه فور انتهاء المباراة بما قدمه صلاح سواء بالهاتريك أو مؤازرة مؤمن زكريا لاعب الأهلى، حينما نشر 4 صور عبر حسابه على موقع تويتر تتضمن إشارة مو صلاح لـ زكريا حينما دعمه معنوياً بتقليد حركته الشهيرة.

من ناحية أخرى حصل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، على أعلى تقييم بين اللاعبين فى مواجهة الريدز وضيفه ليدز يونايتد، والتى حسمها الأول لصالحه بنتيجة 4-3، فى المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "آنفيلد"، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الكروى الجديد 2020-2021، واختار موقع "هو سكورد" العالمى، محمد صلاح كأفضل لاعب فى المباراة بعد حصوله على أعلى تقييم بلغ 9.9 – 10 متفوقا على جميع لاعبى الفريقين فى مباراة اليوم.

وتألق محمد صلاح مع ليفربول ضد ليدز يونايتد فى مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي على مدار التسعين دقيقة ونجح فى تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك".

