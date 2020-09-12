محمد صلاح يعزف سيمفونية جديدة من التألق بالبريميرليج.. "هاتريك" النجم المصرى يقود ليفربول لافتتاح مشواره بفوز قاتل ضد ليدز.. لمسة وفاء بالاحتفال على طريقة مؤمن زكريا.. حطم أرقام قياسية بالجملة ويؤكد: بداية جيدة

حقق النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، انطلاق رائعة مع الريدز فى بداية حملة الدفاع عن لقب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الكروى الجديد 2020-2021، بعدما أحرز الفرعون ثلاثة أهداف "هاتريك" قادت حامل اللقب لتحقيق فوز مثير على ضيفه ليدز يونايتد، بنتيجة 4-3، مساء اليوم، السبت، على ملعب "آنفيلد"، وسجل محمد صلاح المتألق الليلة أهدافه فى الدقائق "4، 33 ركلة جزاء، و88 ضربة جزاء" من زمن المباراة، وقدم لمسة وفاء رائعة بعد تسجيل الهدف الأخير باللقاء بالاحتفال على طريقة مؤمن زكريا تضامناً معه فى ظل الحالة المرضية التى يمر بها لاعب النادى الأهلى.





محمد صلاح أفضل لاعب فى المباراة حصل محمد صلاح، على أعلى تقييم بين اللاعبين فى مواجهة الريدز وضيفه ليدز يونايتد، واختار موقع "هو سكورد" العالمى، محمد صلاح كأفضل لاعب فى المباراة بعد حصوله على أعلى تقييم بلغ 9.9 – 10 متفوقا على جميع لاعبى الفريقين فى مباراة اليوم. كما احتفظ النجم المصرى بـ"كرة الهاتريك" الذى هز به شباك ضيفه ليدز يونايتد، وظهر محمد صلاح بكرة المباراة بعد انتهاؤها حيث صافح المدرب الألمانى يورجن كلوب، والحارس البرازيلى أليسون بيكر. النجم المصرى يتحدث بعد الليلة التاريخية أكد النجم المصرى محمد صلاح، أن مواجهة ليدز يونايتد، التى انتهت منذ قليل، بفوز الريدز 4 – 3، خاصة وأننا نلعب بدون جماهيرنا، التى تعطينا حافز كبير، وتحدث محمد صلاح، لشبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية، عقب الفوز على ليدز يونايتد، بنتيجة 4 – 3، قائلا:" ليدز فريق صعب، بالطبع لعبنا بدون جماهيرنا، نحن بحاجة لمواصلة التحسن من أجل تجنب استقبال ثلاثة أهداف". وأضاف الفرعون المصرى، قائلا:"إنها بداية جيدة لنا، وقمنا بعمل جيد، ولكن فريق ليدز، صعب علينا المباراة، بسبب ضغطهم العالى". Advertisements وبسؤاله عن شعوره بضغوط عند تنفيذ ركلات الجزاء، رد صلاح قائلا:" سجلت ركلة جزاء في نهائي دوري الأبطال، لذا كان الأمر أسهل قليلاً مع عدم وجود جماهير".



محمد صلاح يسجل أرقام قياسية بالجملة

سجل محمد صلاح، رقما قياسيا بعد أصبح الفرعون أول لاعب من الريدز يسجل فى أربع مواسم متتالية فى الجولة الافتتاحية، وثانى لاعب فى الدورى الإنجليزي الممتاز بشكل عام يحقق هذا الإنجاز بعد تيدى شيرينجهام الذى حقق هذا السجل بين مواسم 1992/1993 و 1995/1996.

ونجح النجم المصرى فى هز شباك منافسى ليفربول فى الجولات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي خلال الثلاثة المواسم الماضية قبل أن يسجل الهدف الافتتاحى للريدز فى الموسم الجديد أمام ليدز يونايتد الصاعد حديثا.

كما سجل محمد صلاح 52 هدفا في 63 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي، فقط آلان شيرر (47 مباراة) وصل إلى 50 هدفاً على أرضه في مباريات أقل في تاريخ المسابقة.





وحطم النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، رقما قياسيا للنجم المخصرم واين رونى، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، بعد أن سجل 3 أهداف "هاتريك"، وتكشف الإحصائية التي نشرتها شبكة "أوبتا" العالمية، أن ليفربول حقق الفوز فى كل من آخر 35 مباراة فى الدورى الإنجليزي سجل فيها محمد صلاح، محطما بذلك الرقم القياسى المسجل باسم واين رونى مع مانشستر يونايتد الذى حقق 34 فوزا متتاليا، عندما سجل المهاجم المخضرم فى الفترة من سبتمبر 2008 إلى فبراير 2011.





كما بات محمد صلاح الذى سجل "الهاتريك" الثالث في مسيرته الكروية فى تاريخ البريميرليج، هو أول لاعب من ليفربول يسجل ثلاثية فى الجولة الأولى من موسم الدوري الإنجليزي منذ 31 عاما وتحديدا منذ جون ألدريدج ضد تشارلتون موسم 1988/1989.

وأصبح الفرعون المصرى أيضا تاسع لاعب يسجل "هاتريك" فى الجولة الأولى من الدورى الإنجليزي.







