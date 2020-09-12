تحذيرات أمريكية من وصول عاصفة "سالي" إلى ولاية فلوريدا

أكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير تشكل عاصفة استوائية جديدة سميت "سالي" في خليج المكسيك قبالة سواحل ولاية فلوريدا، موضحا أن السرعة القصوى للرياح المرافقة للعاصفة تصل حاليا إلى 64 كم في الساعة، وأنها تتحرك بسرعة 11 كيلو متر في الساعة، وتوقع أن تزداد العاصفة قوة مطلع الأسبوع القادم لتصبح إعصارا.
وفوقا لموقع روسيا اليوم، فإن خبراء الأرصاد يسمّون العاصفة بعد بلوغ سرعة رياحها 62 كم في الساعة، ويصنفونها إعصارا بعد تجاوز سرعة رياحها 119 كم في الساعة.
وتسبب إعصار "لورا" الذي ضرب الولايات المتحدة الشهر الماضي، بمقتل 14 شخصا على الأقل في ولايتي لويزيانا وتكساس، بعدما اجتاح هايتي والدومينيكان وبويرتوريكو.
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