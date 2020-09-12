كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخرا حول الدخول فى مفاوضات مع رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، نافيًا دخول أى مسئول بالنادى السماوى فى مفاوضات رسمية مع أى السويسرى فايلر خلال الأيام الماضية، أو تواصل معه من أجل قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، لاسيما وأن بعض التقارير الصحفية أشارت فى إلى دخول بيراميدز فى مفاوضات مع الخواجة السويسرى لخلافة أنتى تشاتشيتش عن طريق استغلال البند المذكور فى تعاقده مع المارد الأحمر بإمكانية رحليه دون أى شرط جزائى فى العشر أيام الأولى من شهر أكتوبر المقبل.
وأكد مسئولو بيراميدز أن الإدارة لم تفاوض أى مدرب مصرى من قريب أو بعيد، وأن النادي يقوده جهاز فني حاليا على رأسه الكرواتى أنتى تشاتشيتش ومستمر في منصبه، ومن الطبيعي أن يكون بيراميدز هدفًا لأي مدرب يحاول الوصول إليه وتولي مسئولية قيادته، ومن المتوقع أن يسعى بعض المدربين أو وكلائهم إلى تلميع أنفسهم إعلاميا وربط أسمائهم بمفاوضات مع بيراميدز، والنادي يرفض الرد على تلك الشائعات أو التعامل معها من الأساس، كما أن النادي معروف عنه أنه يلتزم في مفاوضاته بالسرية الكاملة ومن يتحدث في الإعلام سواء مدربين أو وكلاء فإن حديثه عن مفاوضات غير حقيقية.
وكان إيهاب جلال، المدير الفنى لمصر للمقاصة، أكد إن بيراميدز فتح خط مفاوضات معه منذ أيام قليلة لتولى قيادته خلال المرحلة المقبلة وقال فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لسه مفكرتش ولم أجلس مع وكيل أعمالى لمناقشة عرض بيراميدز، وأخطرت وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة بتلقى عرض من بيراميدز ولن أرحل عن المقاصة بدون موافقتهم وبيراميدز يمتلك لاعبين رائعين وكذلك أمتلك لاعبين في المقاصة لا يقلوا عنهم ومش مستعجل".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بيراميدز يكشف حقيقة المفاوضات مع رينيه فايلر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.