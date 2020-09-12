بيراميدز يكشف حقيقة المفاوضات مع رينيه فايلر

كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخرا حول الدخول فى مفاوضات مع رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، نافيًا دخول أى مسئول بالنادى السماوى فى مفاوضات رسمية مع أى السويسرى فايلر خلال الأيام الماضية، أو تواصل معه من أجل قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، لاسيما وأن بعض التقارير الصحفية أشارت فى إلى دخول بيراميدز فى مفاوضات مع الخواجة السويسرى لخلافة أنتى تشاتشيتش عن طريق استغلال البند المذكور فى تعاقده مع المارد الأحمر بإمكانية رحليه دون أى شرط جزائى فى العشر أيام الأولى من شهر أكتوبر المقبل.

وأكد مسئولو بيراميدز أن الإدارة لم تفاوض أى مدرب مصرى من قريب أو بعيد، وأن النادي يقوده جهاز فني حاليا على رأسه الكرواتى أنتى تشاتشيتش ومستمر في منصبه، ومن الطبيعي أن يكون بيراميدز هدفًا لأي مدرب يحاول الوصول إليه وتولي مسئولية قيادته، ومن المتوقع أن يسعى بعض المدربين أو وكلائهم إلى تلميع أنفسهم إعلاميا وربط أسمائهم بمفاوضات مع بيراميدز، والنادي يرفض الرد على تلك الشائعات أو التعامل معها من الأساس، كما أن النادي معروف عنه أنه يلتزم في مفاوضاته بالسرية الكاملة ومن يتحدث في الإعلام سواء مدربين أو وكلاء فإن حديثه عن مفاوضات غير حقيقية.

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وشدد مسئولو بيراميدز على أن كل التركيز منصب حاليا على استعادة الانتصارات في الدورى، والفوز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في أكتوبر المقبل، ما سيكون إنجاز غير مسبوق.

وكان إيهاب جلال، المدير الفنى لمصر للمقاصة، أكد إن بيراميدز فتح خط مفاوضات معه منذ أيام قليلة لتولى قيادته خلال المرحلة المقبلة وقال فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لسه مفكرتش ولم أجلس مع وكيل أعمالى لمناقشة عرض بيراميدز، وأخطرت وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة بتلقى عرض من بيراميدز ولن أرحل عن المقاصة بدون موافقتهم وبيراميدز يمتلك لاعبين رائعين وكذلك أمتلك لاعبين في المقاصة لا يقلوا عنهم ومش مستعجل".