محمد صلاح أفضل لاعب فى مباراة ليفربول ضد ليدز بالدوري الإنجليزي

حصل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، على أعلى تقييم بين اللاعبين فى مواجهة الريدز وضيفه ليدز يونايتد، والتى حسمها الأول لصالحه بنتيجة 4-3، فى المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "آنفيلد"، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الكروى الجديد 2020-2021، واختار موقع "هو سكورد" العالمى، محمد صلاح كأفضل لاعب فى المباراة بعد حصوله على أعلى تقييم بلغ 9.9 – 10 متفوقا على جميع لاعبى الفريقين فى مباراة اليوم.

وتألق محمد صلاح مع ليفربول ضد ليدز يونايتد فى مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي على مدار التسعين دقيقة ونجح فى تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك".



محمد صلاح أعلى تقييم فى مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد

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وسجل محمد صلاح، رقما قياسيا بعد أصبح الفرعون أول لاعب من الريدز يسجل فى أربع مواسم متتالية فى الجولة الافتتاحية، وثانى لاعب فى الدورى الإنجليزي الممتاز بشكل عام يحقق هذا الإنجاز بعد تيدى شيرينجهام الذى حقق هذا السجل بين مواسم 1992/1993 و 1995/1996.

ونجح النجم المصرى فى هز شباك منافسى ليفربول فى الجولات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي خلال الثلاثة المواسم الماضية قبل أن يسجل الهدف الافتتاحى للريدز فى الموسم الجديد أمام ليدز يونايتد الصاعد حديثا.

كما سجل محمد صلاح 52 هدفا في 63 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي، فقط آلان شيرر (47 مباراة) وصل إلى 50 هدفاً على أرضه في مباريات أقل في تاريخ المسابقة.

