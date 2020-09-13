حبس نقاش 4 أيام بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة ربة منزل فى شبرا

أمرت نيابة شبرا بحبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن ربة منزل بأسلوب "المغافلة" أثناء ممارسته أعمال النقاشة فى الشقة، كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات رجال المباحث بشأن الواقعة والسجل الإجرامى للمتهم.

بدأت القضية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة شبرا يفيد بالقبض على نقاش بحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن ( خاتم - 2 حلق) وبفحص المتهم تبين أن له معلومات جنائية وسبق اتهامه فى عدد من القضايا.

وبمواجهة المتهم بمصدر المضبوطات التى سقط بها فى قبضة الشرطة اعترف بالاستيلاء عليها من داخل مسكن إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" أثناء ممارسته أعمال النقاشة بالشقة.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمت النقاش بالسرقة فتحرر له محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمته.



