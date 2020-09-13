حفل غنائى بأوبرا الإسكندرية يضم أجمل أغانى فايزة أحمد وبليغ حمدى

ينظم مسرح سيد درويش حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وذلك فى تمام الثامنة من مساء الخميس الموافق 24 من شهر سبتمبر الحالى بتقديم عدد من أجمل أغانى الفنانة فايزة أحمد، وألحان لبليغ حمدى ورياض السنباطى.

ومن المقرر أن يحييها كل من ندى غالب، وأشرقت نجمه ذا فويس كيدز، وحسناء، وألاء أيوب، ومحمد الخولى، وياسر سعيد، حسام كمال، سوف بقدم عدد من أجمل أغانى فايزة أحمد أبرزهما قاعد معاي، على الحلوة و المرة، يالا اسمرانى، ليه يا قلبي ليه، سمرة يا سمرة، بحبك يا مصر، أنا قلبي إليك ميال، رد عليا، على وش القمر، النهر الخالد، بيت العز.

برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية، شمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم المطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد.

