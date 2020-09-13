واشنطن تدين إعدام النظام الإيراني "نافيد أفكاري" وتؤكد: عمل شرس

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إعدام النظام الإيراني "نافيد أفكاري" عمل شرس وقاسٍ ندينه بأشد العبارات لأنه اعتداء شائن على كرامة الإنسان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق اشتعلت الأوضاع فى إيران بعد تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكارى، بعد أن أدانته بقتل حارس أمن طعنا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2018، ودعوة زعيمة المعارضة الإيرانية لتظاهرات احتجاج على إعدام المصارع "نويد".

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، حدثت الواقعة خلال أحداث تعد من أسوأ الاضطرابات التى شهدتها البلاد على مدى 10 سنوات بعد ارتفاع أسعار الوقود. وألقى حكام إيران باللائمة فى احتجاجات الشوارع على "بلطجية" مرتبطين بمنفيين والولايات المتحدة وإسرائيل، رافضين الاعتراف بالمسؤولية.

Advertisements

ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس الهيئة القضائية فى إقليم فارس قوله، أن نافيد أفكارى أُعدم صباح السبت تنفيذا للإجراءات القانونية، بناء على إصرار أهل الدية، فيما عرض التلفزيون الإيرانى اعترافات مكتوبة لأفكارى، لكن بطل المصارعة قال فى تسجيل جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، أنه "أُكره" على التوقيع على هذه الوثائق.



