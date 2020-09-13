كاف يحتفى بتألق صلاح فى مباراة ليفربول الأخيرة ويحيه على دعمه لمؤمن زكريا

احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" بتألق محمد صلاح الأخير مع فريقه ليفربول عقب فوزه فى المباراة الافتتاحية لفريقه ضد ليدز يونايتد عقب تسجيله هاتريك في مباراة شهدت دعمه لاعب الأهلي مؤمن زكريا بتقليد حركته الشهيرة، .. الكاف بدوره احتفى بما قدمه صلاح وعلق بمؤازرته مؤمن زكريا حين كتب فى تغريدة عبر تويتر : "لا نستطيع انتظار عودة مؤمن زكريا أكثر من ذلك".



محمد صلاح والكاف يشيد به

شدد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، على أن جميع لاعبي الريدز يثقون في قدرات النجم المصري محمد صلاح، وقاد محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق فوز صعب على ليدز يونايتد مساء اليوم،السبت، بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، حيث أحرز هاتريك في المباراة التي إنتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-3.

قال فان دايك في تصريحات عقب مباراة ليفربول وليدز يونايتد، إن وسائل الإعلام دائما ما تشكك في قدرات محمد صلاح قبل بداية كل موسم، لكن الجميع يثق فيه ونعرف ما يستطيع فعله للفريق.

أشار فان دايك،"هذا هو الإعلام، دائمًا ما يشكك في صلاح، نحن نثق به تمامًا ونعرف ما يستطيع فعله".

أكد النجم المصرى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، على أن مواجهة ليدز يونايتد، التى انتهت منذ قليل، بفوز الريدز 4 – 3، فى أولى جولات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، كانت صعبة للغاية، خاصة وأننا نلعب بدون جماهيرنا، التى تعطينا حافز كبير، وتحدث محمد صلاح، لشبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية، عقب الفوز على ليدز يونايتد، بنتيجة 4 – 3، قائلا:" ليدز فريق صعب، بالطبع لعبنا بدون جماهيرنا، نحن بحاجة لمواصلة التحسن من أجل تجنب استقبال ثلاثة أهداف"، وأضاف الفرعون المصرى، قائلا:"إنها بداية جيدة لنا، وقمنا بعمل جيد، ولكن فريق ليدز، صعب علينا المباراة، بسبب ضغطهم العالى".

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وبسؤاله عن شعوره بضغوط عند تنفيذ ركلات الجزاء، رد صلاح قائلا:" سجلت ركلة جزاء في نهائي دوري الأبطال، لذا كان الأمر أسهل قليلاً مع عدم وجود جماهير".

ونجح محمد صلاح، فى تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، بين بينهم هدفين عن طريق ركلتى جزاء، فى شباك ليدز يونايتد، ليقود ليفربول، لتحقيق فوزا مثيرا، بنتيجة 4 – 3، فى الجولة الأولى بالبريميرليج.

وحصل محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب فى المباراة، بعد المستوى الرائع الذى ظهر عليه خلال اللقاء، بفضل تحركاته الرائعة، ونجاحه فى تسجيل 3 أهداف. بهذه النتيجة، يحصد ليفربول أول 3 نقاط في مشواره للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الذى توج به فى الموسم الأخير 2019-2020 للمرة الأولى منذ 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990، والتاسعة عشر فى تاريخه.



