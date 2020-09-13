الارشيف / أهم الاخبار

12 مليون جنيه فاتورة صفقة الأهلى الجديدة.. اعرف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أنهى النادى الأهلى اتفاقه مع مسئولي النجوم للتعاقد مع لاعبهم الشاب  بقيمة 12 مليون جنيه وتبقى عقبة وحيدة أمام انتقال اللاعب إلى  المارد الأحمر وهى موافقة فريق إنبي الذى يلعب ضمن صفوفه اللاعب معارا.

لمعرفة لاعب الأهلى الجديد اضغط هنا

 

هذا اللاعب  مٌعار من النجوم لإنبي هذا الموسم ويحق للفريق البترولي تمديد الإعارة لموسم إضافي تلقائيا دون الرجوع لإدارة نادى النجوم.

لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

ويتفاوض النادى الأهلي في الوقت الحالي مع نادي إنبي من أجل اقناعه بالتراجع عن تمديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد، خصوصا في ظل وجود بند يسمح للفريق البترولي بتمديد إعارة  اللاعب لمدة موسم جديد دون الرجوع لمسؤولي النجوم.

 

ويلعب لاعب النجوم في مركز الظهير الأيمن بجانب الجناح الأيمن، إلا إن إنبي يشركه مؤخرا كظهير أيسر بسبب الغيابات وشارك صاحب الـ20 عاما هذا الموسم في 18 مباراة صنع فيهم هدفا واحدا.


Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 12 مليون جنيه فاتورة صفقة الأهلى الجديدة.. اعرف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements