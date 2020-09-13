12 مليون جنيه فاتورة صفقة الأهلى الجديدة.. اعرف التفاصيل

أنهى النادى الأهلى اتفاقه مع مسئولي النجوم للتعاقد مع لاعبهم الشاب بقيمة 12 مليون جنيه وتبقى عقبة وحيدة أمام انتقال اللاعب إلى المارد الأحمر وهى موافقة فريق إنبي الذى يلعب ضمن صفوفه اللاعب معارا. لمعرفة لاعب الأهلى الجديد اضغط هنا لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا.. ويتفاوض النادى الأهلي في الوقت الحالي مع نادي إنبي من أجل اقناعه بالتراجع عن تمديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد، خصوصا في ظل وجود بند يسمح للفريق البترولي بتمديد إعارة اللاعب لمدة موسم جديد دون الرجوع لمسؤولي النجوم. هذا اللاعب مٌعار من النجوم لإنبي هذا الموسم ويحق للفريق البترولي تمديد الإعارة لموسم إضافي تلقائيا دون الرجوع لإدارة نادى النجوم.ويتفاوض النادى الأهلي في الوقت الحالي مع نادي إنبي من أجل اقناعه بالتراجع عن تمديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد، خصوصا في ظل وجود بند يسمح للفريق البترولي بتمديد إعارة اللاعب لمدة موسم جديد دون الرجوع لمسؤولي النجوم. ويلعب لاعب النجوم في مركز الظهير الأيمن بجانب الجناح الأيمن، إلا إن إنبي يشركه مؤخرا كظهير أيسر بسبب الغيابات وشارك صاحب الـ20 عاما هذا الموسم في 18 مباراة صنع فيهم هدفا واحدا.



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