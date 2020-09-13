التليفزيون هذا المساء.. الكهرباء تدرس مشروعا لتبادل 2000 ميجاوات بين مصر واليونان وقبرص.. "التنمية المحلية" تتوقع زيادة أعداد طلبات التصالح.. الزراعة: الرقعة الزراعية 10 ملايين فدان ويجب زيادتها

تناولت برامج التليفزيون مساء السبت، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، التى تشغل بال المواطن المصرى وشغلت الرأى العام، والتى جاء على رأسها..



​الكهرباء: مشروع لتبادل 2000 ميجاوات بين مصر واليونان وقبرص قيد الدراسة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك الكثير من الإنجازات في مجال الكهرباء طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر الآن ستكون مركزا محوريا وإقليميا للكهرباء، وهو ما جرت ترجمته على أرض الواقع، وهناك الكثير من المشروعات التى يتم استكمالها، حيث إن هناك مشروعات ربط بين مصر والمملكة العربية والسعودية، ومصر واليونان وقبرص، وهو مشروع جرى التقدم له من إحدى الشركات، من خلال تنفيذ مشروع ربط بحري لتبادل حوالي 2000 ميجا وات، والموضوع في مرحلة الدراسة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة، أن هناك طاقات متجددة أصبحت متوفرة الآن، وهناك خططا استراتيجية تم وضعها، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن تقوم الجهات المعادية لمصر بإطلاق الشائعات من أجل إحباط أى محاولة نجاح، موضحا أن ما يتم تجهيزه الآن هو أن يكون هناك بوابة بين إفريقيا وأوروبا من خلال تصدير مصر للكهرباء.

وأوضح، أن مصر لديها وفرة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما ترغب فيه الدول الأوروبية أن تحصل على الطاقة من مصادرها، مؤكدا أن تحديد الأسعار يجرى من خلال مراحل عدة ويتم تقييمه عالميا.

"التنمية المحلية" تتوقع زيادة أعداد طلبات التصالح خلال الأيام القليلة المقبلة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية رفع تقريرا لرئيس مجلس الوزراء بشأن قيام 23 محافظة بتخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء، موضحا أنه بالنسبة للقرى وصل الحد اللأدنى للتصالح 50 جنيها، وهو ما يسهل عملية التصالح بين المخالف والدولة، مشيرا إلى أن البنوك الوطنية وفرت قروضا من أجل مساعدة المواطنين في التصالح ويتم دفعها بالتقسيط المريح.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، الذى يذاع على قناة dmc: "وزير التنمية المحلية أوصى المحافظات بتقيم كافة التسهيلات للمواطنين لتسهيل عملية التصالح على المخالفات، ومعدلات النمو فى طلبات التصالح زادت بشكل كبير فى المحافظات، ونتوقع أن الشهر اللى إحنا فيه ده هتزيد أكتر خصوصا مع التسهيلات الكبيرة اللي قدمتها الحكومة".

وأوضح أن وزير التنمية المحلية شدد على المحافظين لتسهيل إجراءات التصالح وتلقي الطلبات في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى مراعاة التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية بين المتقدمين بطلباتهم، خاصة مع الإقبال الكبير على تلك المراكز.

Advertisements

وزيرة الصحة تؤكد التعامل على 4 لقاحات بضوابط وضعتها منظمة الصحة العالمية

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على إجراء التجارب السريرية للمرة الأولي داخل مصر اليوم السبت، مشيرة إلى أن العالم كله شارك في الأبحاث التضامنية ودخل 135 لقاحا في مراحل التجارب، وصل منها 7 لقاحات إلى المرحلة الثالثة، ونتعامل على 4 لقاحات منها، لقاح لشركة رائدة فى صناعة اللقاحات.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، تقديم الإعلامى أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية المحور، الصين تجري تجارب على 4 لقاحات ونعمل على اثنين منها، مشيرة إلى أن هناك 45 ألف باحث وتم إجراء الأبحاث الأكلينيكة على 35 ألفا، والنتائج مرضية للغاية ولم يحدث مضاعفات قوية أو غير متوقعة.

وتابعت وزيرة الصحة، أن الضوابط وضعتها منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية، وبالتالي كي نجرى تجارب نطلع على جميع بيانات مراحل اللقاح، والضوابط غير قابلة للتفاوض والشركات التى تطور اللقاحات تعمل وفقاً للمعايير الدولية.

الزراعة: الرقعة الزراعية بمصر 10 ملايين فدان ويجب زيادتها للاكتفاء الذاتي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن مساحة الرقعة الزراعية في مصر تصل لحوالي 10 مليون فدان، وهي تكفي احتياجات المواطنين ويتم استيراد بعض الأصناف من الخارج، موضحاً أن تكلفة الإنفاق على الفدان في الصحراء مكلف للغاية.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن تعداد سكان فى عام 2030 متوقعا أن يكون كبيرا ويجب زيادة الرقعة الزراعية كي تكفي حاجات المواطنين، موضحاً أن الاعتداء على الرقعة الزراعية اعتداء على الأمن الغذائي ويؤثر بالسلب على ما يتم زراعته.

