عمار حمدى: الأهلى رفض رحيلى لتركيا..ولن أجلس على الدكة مجددا

قال عمار حمدى لاعب الأهلى المعار لصفوف طلائع الجيش، إن مسئولى الأهلى تحدثوا معه بعد مباراة القمة حيث طلب الأهلى عودته عقب مباراة القمة فى الدورى الممتاز.. وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport :" طلبت الاحتراف الخارجى حال عودتى للاهلى وعدم وجود مكان أساسي، وطموحى ألعب خارج مصر وأرفض الاعارة مجددا فى مصر".

واستكمل عمار حمدى :" أرحب بالعودة للاهلى بشرط المشاركة فى المباريات، وتلقيت عرضا من نادى تركى والأهلى لم يوافق ، وحصلت على عدة عروض فى الدورى التركى اعارة بنية البيع والعرض وصل الاهلى ولكنه لم يوافق".

وأتم :" تحدثت مع فايلر بضرورة اللعب مع الاهلي اساسيا ووجودى لضرورة ان اكون متواجد مع المنتخب الاولمبي".

فى شأن مختلف، كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخرا حول الدخول فى مفاوضات مع رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، نافيًا دخول أى مسئول بالنادى السماوى فى مفاوضات رسمية مع أى السويسرى فايلر خلال الأيام الماضية، أو تواصل معه من أجل قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، لاسيما وأن بعض التقارير الصحفية أشارت فى إلى دخول بيراميدز فى مفاوضات مع الخواجة السويسرى لخلافة أنتى تشاتشيتش عن طريق استغلال البند المذكور فى تعاقده مع المارد الأحمر بإمكانية رحليه دون أى شرط جزائى فى العشر أيام الأولى من شهر أكتوبر المقبل.

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وأكد مسئولو بيراميدز أن الإدارة لم تفاوض أى مدرب مصرى من قريب أو بعيد، وأن النادي يقوده جهاز فني حاليا على رأسه الكرواتى أنتى تشاتشيتش ومستمر في منصبه، ومن الطبيعي أن يكون بيراميدز هدفًا لأي مدرب يحاول الوصول إليه وتولي مسئولية قيادته، ومن المتوقع أن يسعى بعض المدربين أو وكلائهم إلى تلميع أنفسهم إعلاميا وربط أسمائهم بمفاوضات مع بيراميدز، والنادي يرفض الرد على تلك الشائعات أو التعامل معها من الأساس، كما أن النادي معروف عنه أنه يلتزم في مفاوضاته بالسرية الكاملة ومن يتحدث في الإعلام سواء مدربين أو وكلاء فإن حديثه عن مفاوضات غير حقيقية.