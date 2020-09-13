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الاهلي يختتم اليوم استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندري

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يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ، الأحد، استعداداته لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة والنصف من مساء الغد ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز ، ويخوض الفريق مران اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب الذي يستضيف المباراة بعدما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر البقاء في الإسكندرية وعدم العودة للقاهرة بعد مباراة الإسماعيلي التى أقيمت ببرج العرب أول أمس ، الجمعة، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظفية.

من ناحية أخرى، يرفض الجهاز الطبي بالأهلي المجازفة بعمرو السولية في مواجهة الاتحاد السكندري، وأصطحب الجهاز الفني السولية في رحلة الإسكندرية لمواجهة الإسماعيلي التي أقيمت أول أمس الجمعة، بالإضافة لمواجهة زعيم الثغر ،إلا أن الجهاز الطبي أوصى بعدم الدفع باللاعب واستغلال تواجده مع الفريق لتجهيزه بالشكل المطلوب لما هو قادم من مباريات محلياً وافريقياً ، واستفسر رينيه فايلر من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عن حالة عمر السولية ، وموعد عودته المثالية للمشاركة فى المباريات، حرصاً على عدم تجدد إصابة اللاعب ومن ثم غيابه عن الفريق لفترة جديدة خاصة وأنه يعد واحدا من أبرز وأهم عناصر الفريق.

وعلى صعيد أخر ،أبدى رينيه فايلر سعادته بتحقيق الفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة والاقتراب خطوة جديدة من حسم الدوري ، وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: «بالطبع حققنا فوزًا مهمًّا، وتفكيرنا الآن في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غداً الإثنين ، وأوضح أنه لا يفكر في مسألة إراحة اللاعبين الأساسيين بعد حسم الدوري أو حتى الاستعانة ببعض العناصر الشابة، حيث يتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها ، وأشار فايلر إلى أنه لن يمنح هدايا للمنافسين حتى بعد حسم الدوري، مؤكدًا أن تفكيره حاليا منصب فقط على  مباراة الاتحاد السكندري ، وعن تأجيل مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى أكتوبر المقبل، قال: «نتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها وحساباتها، ولدينا الآن مباراة مهمة أمام الاتحاد نحتاج إلى التفكير فيها فقط من أجل حسم الفوز والتتويج بالدوري».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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