الاهلي يختتم اليوم استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندري

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ، الأحد، استعداداته لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة والنصف من مساء الغد ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز ، ويخوض الفريق مران اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب الذي يستضيف المباراة بعدما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر البقاء في الإسكندرية وعدم العودة للقاهرة بعد مباراة الإسماعيلي التى أقيمت ببرج العرب أول أمس ، الجمعة، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظفية.

من ناحية أخرى، يرفض الجهاز الطبي بالأهلي المجازفة بعمرو السولية في مواجهة الاتحاد السكندري، وأصطحب الجهاز الفني السولية في رحلة الإسكندرية لمواجهة الإسماعيلي التي أقيمت أول أمس الجمعة، بالإضافة لمواجهة زعيم الثغر ،إلا أن الجهاز الطبي أوصى بعدم الدفع باللاعب واستغلال تواجده مع الفريق لتجهيزه بالشكل المطلوب لما هو قادم من مباريات محلياً وافريقياً ، واستفسر رينيه فايلر من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عن حالة عمر السولية ، وموعد عودته المثالية للمشاركة فى المباريات، حرصاً على عدم تجدد إصابة اللاعب ومن ثم غيابه عن الفريق لفترة جديدة خاصة وأنه يعد واحدا من أبرز وأهم عناصر الفريق.