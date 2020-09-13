5 تحديات تنتظر رونالد كومان فى الموسم الأول مع برشلونة.. صور

يستعد الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادى برشلونة الإسباني لخوض مهمة صعبة مع الفريق الكتالونى، بعد أن تم إسناد المهمة له بشكل رسمي خلفاً لكيكي سيتين التي تمت إقالته بعد الهزيمة التاريخية التي تلقاها البارسا أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

نرصد لكم 5 تحديات تنتظر كومان مع برشلونة في الموسم الجديد..

احتواء ليونيل ميسي





ليو ميسي

واحدة من أصعب المهام التي تنتظر كومان مع برشلونة، فبعد أن إصطدم بالنجم الأرجنتينى قبل إعلان قرار الأخير بالرحيل عن البلوجرانا ثم العدول عن قراره بالبقاء حتى نهاية عقده، سيجعل العلاق بينهما غاية في التوتر خلال منافسات الموسم المقبل، لذلك يقع على عاتق المدرب الهولندي تحسين علاقته مع النجم الأوحد في الفريق الكتالونى إذا أراد النجاح والتتويج بالبطولات.

وكان رونالد كومان قد أخطر ميسي في أول اجتماع معه، إن عصر الإمتيازات التي كان يحصل عليها تم انتهائه ولم يعد متحكماً في غرفة ملابس الفريق، وهو ما أغضب ميسي.

السيطرة على غرفة ملابس برشلونة





كومان

يتحدى رونالد كومان نفسه بعد تولى تدريب الفريق رسمياً، حيث يسعى للسيطرة على غرفة الملابس بعد أن كانت تسير بقيادة ليونيل ميسي في عصر إرنستو فالفيردي وكيكي سيتين المدربين السابقين للبارسا وهو ما كان يضعفها، بسبب قوة الترابط التي تجمع النجم الأرجنتينى بجميع اللاعبين.

إعادة إكتشاف جريزمان وكوتينيو





كوتينيو

بعد أن راهن برشلونة على الفرنسي أنطوان جريزمان وتم ضمه إلى صفوف الفريق من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، لم يستطيع اللاعب إثبات ذاته داخل الملعب ومنح الفريق الإضافة المنتظرة منه كما كان متهوجاُ مع الروخى بلانكوس، بسبب عدم توظيفه فى مركزه الأصلى مع فالفيردي وسيتين، لكن وعده كومان بأنه سيلعب في مركزه كمهاجم تأخر كما كان يحدث فى الأتليتي، من أجل الإستفادة منه بشكل كبير.

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أما البرازيلي كوتينيو، فبعدما أطاح ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ، قرر كومان الإبقاء عليه عقب إنتهاء إعارته مع الأخير، فكان هناك قرار ببيعه لكن جاء المدرب الهولندي ليؤكد الإعتماد عليه للثقة بإمكانياته بوسط الملعب.

تجديد الدماء





سواريز

مع قدوم كومان قرر إعادة هكيلة برشلونة، واتخذ فرماناً برحيل عدد من الكبار أمثال لويس سواريز وأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش، ومنح كلاً من سيرجيو بوسكيتش وجيرارد بيكيه وجوردى ألبا وسيرجي روبيرتو فرصة أخيرة مع تخفيض رواتبهم، وفى حالة عدم تقديم الأداء المطلوب سيتم الإطاحة كما حدث مع الثلاثى الأول.

كما يراهن رونالد كومان على عدد من العناصر الشابة أمثال ريكي بويج، أنسو فاتي، فرانسيسكو ترينكاو، بيدرى جونزاليس.

ويبقي أن ننتظر نتائج قرار كومان بإعادة هكيلة الفريق الأول لبرشلونة، بالعودة إلى منصات التتويج وخاصة الأوروبية، أو بقاء الوضع كما هو عليه.

اقحام المدرسة الهولندية في تشكيل البارسا





ديباي

مع تواجد الهولندي فرانكى دي يونج في تشكيل برشلونة، يستهدف كومان اقحام المدرسة الهولندية داخل صفوف البارسا، حيث يسعى لضم ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي وفينالدوم لاعب وسط ليفربول.



