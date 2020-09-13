اعرف مصير 3 متهمين باحتجاز عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس 3 أشخاص بتهمة احتجاز عامل وإجباره على توقيع إيصال أمانة والاستيلاء على هاتفه المحمول 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة يفيد بتلقية بلاغا من عامل بمحل ملابس) بتضرره من صاحب المحل عمله، شريك بذات المحل لقيامهما باستدراجه للمحل، وإكراهه على توقيع إيصال أمانة، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول.

وعلل قيامهما بذلك بسبب مطالبته للمشكو فى حقه الأول بمبلغ مالى "مديونية مستحقة له" وحيازته محادثات على هاتفه المحمول تثبت قيام الأول بسرقة شريكه الثانى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكاب الواقعة. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (إيصال أمانة "مُذيل بتوقيع المجنى عليه).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأضاف الأول بتسليم الهاتف المحمول ملك المجنى عليه لأحد الأشخاص ، لتفريغ محتويات الهاتف والتحصل منه على المحادثات ، حيث تم ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المحمول المُستولى عليه. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

