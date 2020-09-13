ليفربول ضد ليدز.. محمد صلاح يتخطى رونى ويكرر إنجاز غائب منذ 31 عاما

حطم النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، رقما قياسيا للنجم المخصرم واين رونى، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، بعد أن سجل 3 أهداف "هاتريك" فى فوز ليفربول على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3 فى افتتاح مباريات الريدز بالموسم الجديد من الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، مساء اليوم، السبت، على ملعب "آنفيلد"، وتكشف الإحصائية التي نشرتها شبكة "أوبتا" العالمية، أن ليفربول حقق الفوز فى كل من آخر 35 مباراة فى الدورى الإنجليزي سجل فيها محمد صلاح، محطما بذلك الرقم القياسى المسجل باسم واين رونى مع مانشستر يونايتد الذى حقق 34 فوزا متتاليا، عندما سجل المهاجم المخضرم فى الفترة من سبتمبر 2008 إلى فبراير 2011.

كما بات محمد صلاح الذى سجل "الهاتريك" الثالث في مسيرته الكروية فى تاريخ البريميرليج، هو أول لاعب من ليفربول يسجل ثلاثية فى الجولة الأولى من موسم الدوري الإنجليزي منذ 31 عاما وتحديدا منذ جون ألدريدج ضد تشارلتون موسم 1988/1989.

وأصبح الفرعون المصرى أيضا تاسع لاعب يسجل "هاتريك" فى الجولة الأولى من الدورى الإنجليزي.

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وتألق محمد صلاح مع ليفربول ضد ليدز يونايتد فى مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي على مدار التسعين دقيقة ونجح فى تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك".

وسجل محمد صلاح 52 هدفا في 63 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي، فقط آلان شيرر (47 مباراة) وصل إلى 50 هدفاً على أرضه في مباريات أقل في تاريخ المسابقة.

كما نجح النجم المصرى فى هز شباك منافسى ليفربول فى الجولات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي خلال الثلاثة المواسم الماضية قبل أن يسجل "هاتريك" للريدز فى الموسم الجديد أمام ليدز يونايتد الصاعد حديثا.

