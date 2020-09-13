صور.. ترامب يحشد أنصاره فى نيفادا سعيا للتغلب على تقدم بايدن عليه بالولاية

حشد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنصاره فى ولاية نيفادا، فى محاولة لتعبئة الدعم فى ولاية تظهر استطلاعات الرأى تقدم منافسه الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بها.

وتحدث ترامب لحشد ضم آلافا فى مطار خارج رينو حيث وقف الناس متقاربين وفى حالات كثيرة بلا كمامات على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وأشار ترامب إلى البقاء فى السلطة 12 عاما على الرغم من القيود الدستورية التى تحظر بقاء الرئيس الأمريكى أكثر من فترتين كل منهما أربع سنوات.

وقال ترامب "سنفوز بأربع سنوات أخرى فى البيت الأبيض وبعد ذلك سنتفاوض ، صحيح ، لأننا على الأرجح ، بناء على الطريقة التى عوملنا بها ، ربما يحق لنا الحصول على أربع سنوات أخرى بعد ذلك"،

واتهم ترامب الديمقراطيين من جديد بمحاولة "تزوير" الانتخابات التى ستجرى فى الثالث من نوفمبر وهاجم بايدن بسبب إعلان انتقد ترامب بزعم إدلائه بتصريحات تحط من قدر قتلى الحروب الأمريكية.

ويأتى ترامب خلف بايدن فى استطلاعات الرأى على المستوى الوطني، وفى نيفادا التى خسرها فى انتخابات عام 2016 بفارق ضئيل عن منافسته الديمقراطية آنذاك هيلارى كلنتون.

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وهاجم بايدن ترامب لتقاعسه عن وضع استراتيجية عامة لمكافحة جائحة كورونا التى أودت بحياة أكثر من 193 ألف شخص فى الولايات المتحدة.

وقال بايدن فى بيان يوم السبت إن " مواطنى نيفادا لا يحتاجون مزيدا من الضجيج من الرئيس ولا يحتاجون لتجمعاته الطائشة التى تتجاهل ارشادات كوفيد-19 وتعرض صحة الناس للخطر".

وزاد ترامب من عدد تجمعاته الانتخابية فى الأسابيع الأخيرة وقام بعقدها فى حظائر طائرات أو فى الهواء الطلق بسبب خطر انتشار فيروس كورونا.



أنصار ترامب



حشد انتخابى مؤيد لترامب



دونالد ترامب خلال الحشد الانتخابى



لافتات مؤيده للرئيس ترامب



مؤيدو ترامب



