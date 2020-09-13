شنت طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية لميليشيات الحوثى فى أماكن عدة بصنعاء وضواحيها، وأوضحت مصادر محلية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، أن الغارات استهدفت أربع مسيرات للميليشيات كانت على وشك الانطلاق من قاعدة الديلمي الجوية، كما استهدفت الغارات أيضا معسكر سلاح الصيانة الذي تتخذه الميليشيات ورشة لتطوير الأسلحة، وثكنات ومواقع عسكرية في مديرية بني الحارث وجبل الصمع بمديرية أرحب شمال العاصمة، ومعسكر السواد مركز قيادة قوات الحرس الجمهوري سابقا بمنطقة سواد حزيز جنوب العاصمة صنعاء.

وكان طيران التحالف، شن 9 غارات جوية فجر السبت، على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي وسط أنباء عن استهداف اجتماع لقيادات حوثية.

وأفاد شهود عيان بأن مقاتلات التحالف استهدفت بشكل مباشر مراكز تجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات التابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.

وكانت قوات الجيش أطلقت الأحد الماضي، عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تطهير الصبايغ وحويشان بالكامل، وتحرير مساحات واسعة في جبهة النضود بالجوف، وكبّدت الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر التحالف العربى يشن سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية للحوثيين بصنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.