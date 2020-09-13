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شن رواد مواقع التواصل هجومًا حادًا على قناة الجزيرة القطرية، بسبب محاولاتها اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب، حيث نشرت القناة الداعمة للجماعات الإرهابية منشورًا لتشويه زيارة رئيس الوزراء إلى مدينة بنها أمس السبت، مدعية أن المدنية تحولت إلى ثكنة عسكرية على خلاف الحقيقة، ونشرت صورًا لسيارة شرطة وحيدة تقف في الشارع، الأمر الذى آثار سخرية رواد مواقع التواصل من ضعف فبركة القناة للشائعة.
وقال أحد رواد مواقع التواصل: "هو مرور عربة شرطة في مدينة أكبر من مساحة قطر يعنى تحولها لثكنة عسكرية.. فبركة فاشلة لتشوية زيارة رئيس الوزراء.. موتو بغيظكم".. بينما علق آخر قائلاً: "إزاى تعتبروا عربية وبوكس ثكنة عسكرية.. أمال طابور العرض العسكرى لأمير الدم عندكم يبقى إية؟!".
وواصل رواد مواقع التواصل السخرية من القناة القطرية، مؤكدين أنهم يقفون صفًا واحدًا خلف دولتهم من أجل مواصلة البناء والتنمية، وأن هذه الشائعات ما هي إلا مجرد محاولات يائسة من أمير الإرهاب لإشعال الأوضاع في مصر لخدمة جماعة الإخوان الإرهابية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رواد مواقع التواصل يفضحون محاولات الجزيرة لتشويه زيارة رئيس الوزراء لـ"بنها".. ويسخرون من القناة القطرية: "مرور عربة شرطة بمدينة أكبر من قطر لا يعنى تحولها لثكنة عسكرية".. ويؤكدون: فبركة فاشلة لدعم الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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