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إيطاليا تسمح باستقبال مهاجرين أنقذتهم ناقلة دنمركية بعد 40 يوما فى البحر

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قالت منظمة (ميديتيرانيا) غير الحكومية فى بيان إن إيطاليا وافقت على استقبال مجموعة من المهاجرين كانوا عالقين على ناقلة نفط فى عرض البحر المتوسط لأكثر من شهر، وأضاف البيان أن المهاجرين وعددهم 25 والذين ما زالوا على متن الناقلة سيصلون إلى ميناء مدينة بوزالو فى صقلية بجنوب إيطاليا لاعتبارت طبية مما يضع نهاية لهذا "الكابوس".

 

وجرى أمس الجمعة نقل المهاجرين إلى سفينة مارى جونيو الإيطالية التابعة لمؤسسة (ميديتيرانيا)، وذلك بعد أن ظلوا فى عرض البحر قبالة سواحل مالطا على متن ناقلة النفط (ميرسك إتيان)، التى تديرها شركة (ميرسك تانكرز) منذ أغسطس آب.

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وبعد عملية النقل، قالت شركة (ميديتيرانيا) إن من كانوا على متن السفينة يمرون "بظروف نفسية وصحية خطيرة تجعل من الصعب عليهم البقاء على متن ناقلة النفط".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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