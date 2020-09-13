ماذا قالت دوجا كات عن ألبومها الغنائى الجديد وموعد إطلاقه

ينتظر الملايين من محبى وعشاقى النجمة العالية دوجا كات " Doja Cat " إطلاق ألبومها الغنائى الذى أخذ وقتا طويلا منها فى إعداده، وقد كشفت النجمة البالغة من العمر 24 عاما أنها انتهت بالفعل من إنجاز ألبومها الغنائى.

وأكدت دوجا كات خلال حديثها من خلال بث مباشر مع Fat Joe على موقع Instagram أنها ترغب فى اصدار الألبوم الجديد الآن لكنها تنتظر الوقت المناسب لهذه الخطوة المهمة ، وقالت : "من الضرورى أن نخطط للأشياء جيدا وهناك الكثير يحدث حولنا خلال هذه الفترة".

وفضلت النجمة الشهيرة ألا تعلن عن الموعد الرسمى لإطلاق ألبومها الغنائى الجديد وأشارت أنها تفضل أن يكون الأمر بمثابة مفاجأة لكل محبيها وعشاقها.

يذكر أن دوجا كات بدات مسيرتها الفنية عام 2013 وابهرت العالم بموهبتها المذهلة فتحولت لواحدة من أبرز نجمات الهيب هوب ، و من أبرز الأغنيات التى قدمتها " say so " و " won't bite " و " rules " ، و غيرها.

