طقس الخليج.. ممطر بالسعودية وشديد الحرارة بالكويت والبحرين ومعتدل بسلطنة عمان

تشهد دول لخليج، حالة طقس متباينة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، وفى الامارات طقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وفى البحرين حارا ورطبا، والعظمى في الكويت 46 أما في سلطنة عمان الكبرى 36 .

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات



توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 18 – 28 كم س، تصل إلى 38 كم س أحيانا.

ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:16 المد الثانى عند**:** والجزر الأول عند الساعة **:** والثانى عند الساعة 05:21 .

وبحر عمان خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 17:47 والثانى عند الساعة 07:53 والجزر الاول عند الساعة 12:43 والثانى عند الساعة 00:48 .

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى بوظبى 45 28 90 25 دبى 46 30 85 20 الشارقة 47 28 80 25 عجمان 46 29 85 25 أم القيوين 46 28 85 20 رأس الخيمة 46 25 85 20 الفجيرة 43 29 85 25 العين 44 28 50 10 ليوا 48 25 95 10 الرويس 39 24 95 30 السلع 40 27 85 35 دلما 39 32 85 50 طنب الكبرى 38 32 80 45 طنب الصغرى 38 32 80 45 أبو موسى 39 32 80 45 .

البحرين



أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون حاراً ورطباً احياناً.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً أثناء الظهيرة.

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ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 %، والصغرى 20 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 46 °ﻡ

نهارًا

حار والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 24 كم ساعة .

ليلًا

مائل للحرارة والرياح 08 - 30 كم ساعة .

سلطنة عمان



سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 36°م وهى مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 28°م وهى مشابهة لليلة أمس.



