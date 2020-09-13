هل تجاوز يوسف البلايلى أزمة الكوكايين بعد اقترابه من الانضمام للأهلى؟

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الجزائرى يوسف البلايلى تخطى أزمة تناوله الكوكايين بنجاح وعاد للتألق، وينبغى عدم التحدث فيها سواء انتقل اللاعب للأهلى أو لا. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "يوسف البلايلى لاعب متميز ووقع فى خطأ منذ خمس سنوات حينما تناول الكوكايين وتعرض للإيقاف عامين ولكنه عاد أقوى والتزم وأصبح من أهم اللاعبين الأفارقة، وسواء انتقل للأهلى أو لم تكتمل الصفقة، لابد ألا نتحدث عن أزمته السابقة التى تجاوزها باقتدار".

وعن بيان بيراميدز قال شوبير، "بيان جيد ولكن الأهم أنه مينفعش يحصل تفاوض مع أى مدرب إلا بنهاية الموسم، وأقصد بنهاية الموسم أن تنتهى مباريات فريق هذا المدرب، سواء المحلية أو الأفريقية ووقتها يكون التفاوض شرعياً ومن كل حق طرف الدخول فيه".

وعن مواجهة الزمالك والإنتاج الحربى قال شوبير، "لو تعادل الزمالك والإنتاج سيتوج الأهلى بطلا للدورى ولو فاز الزمالك سيظل هناك بصيص من الأمل الوهمى، وعجبنى جدا أن المقاولون دخل بقوة فى المركز الثانى".

وعن عزمى مجاهد قال شوبير، "فقدنا رمزا مميزا لا يختلف أحد على طيبته وجدعنته ومواقفه الجميلة، ولا أجد مبرراً للشماتة فى الموت، وأحلم أن يتم تكريم الرموز فى حياتهم وليس بعد رحيلهم، خاصة أننا فى زمن إهانة الرموز وسرقة إنجازاتهم ونسبها لآخرين، على سبيل المثال عزمى مجاهد لم يدخل الزمالك منذ سنوات طويلة رغم أن ابنه كان يعمل بالفريق الأول، وكان نفسى يتم تكريم عزمى مجاهد من الزمالك فى حياته وليس بعد رحيله".

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وفى وقت سابق، أعلن حفيظ البلايلي، والد ووكيل أعمال النجم الجزائرى يوسف البلايلي، جناح أيسر فريق أهلى جدة السعودي، أن اللاعب يُرحب بالانتقال لصفوف النادى الأهلى المصري، مشدداً على أن عرض الأهلى يُعد الأفضل مقارنةً بعرضى كل من الزمالك وبيراميدز، اللذان فاوضا اللاعب مؤخراً.

يوسف البلايلى تخطى أزمة عنيفة كانت كفيلة بإنهاء مشواره الكروى والتى تعرض لها فى يناير من عام ‏‏2015 بعد ثبوت تعاطيه لمخدر الكوكايين واعترافه بتناوله قبل إحدى ‏مباريات فريقه اتحاد العاصمة الجزائرى مما عرضه لعقوبة مغلظة من ‏الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف بالايقاف لمدة 4 سنوات قبل أن يتم ‏تخفيف العقوبة إلى عامين من الايقاف، حيث تبنأ الجميع بنهاية مسيرته الكروية وقتها إلا أن البلايلى عاد ‏من جديد للتألق وتحلى بروح الاصرار ونزع ثوب اليأس، وبات أحد ‏العناصر الأساسية لمنتخب محاربى الصحراء فى الوقت الحالي.‏‏

واكتملت قصة بطولة البلايلى بعد أن ودّع اللاعب المخدرات، وعاد للالتزام والسطوع فى عالم المستديرة بالحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقى داخل القارة فى عام 2019.

وساهم البلايلى فى 10 ألقاب على مدار مشواره بالملاعب، أبرزهم لقب امم أفريقيا مع الخُضر فى نسخة 2019 بمصر، كذلك معانقة دورى أبطال أفريقيا مع الترجى فى مرتين.

