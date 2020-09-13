هاتريك محمد صلاح ومؤمن زكريا الأبرز فى صحف إنجلترا.. صور

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احتفلت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم، الأحد، بالدولى المصري محمد صلاح بعد الهاتريك الرائع الذى أحرزه خلال مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد والتى انتهت بفوز الأول بنتيجة 4-3 فى افتتاح مشواره الدوري الإنجليزي أمس، السبت، على ملعب "آنفيلد".
ونشرت صحيفة "ديلي ستار" صورة للنجم المصرى محمد صلاح وهو يحتفل بهدفه الرابع من ركلة الجزاء على طريقة مؤمن زكريا لاعب الأهلى تضامناً معه لمعاناته من التصلب الجانبى الضمورى وكتبت، "ها نحن ذا، ثلاثية صلاح تنقذ كلوب وزملاءه من الإحراج".
ديلي ستار
فيما عنونت صحيفة "ديلي إكسبريس"، "عدنا، بطل الهاتريك صلاح يظهر فى لقاء كلاسيكي على ملعب آنفيلد".
ديلي إكسبريس
كما تصدر صلاح غلاف صحيفة "ديلي ميل"، والتى اختصرت تألق النجم المصرى ضد ليدز يونايتد فى عنوان بإسم "رجل اللحظة".
ديلي ميل
فيما قالت صحيفة "الجارديان"، "عرض صلاح المتأخر، بطل "الهاتريك" يجعل رجال بييلسا يدفعون ثمن ركلة الجزاء المتأخرة بعد عودة كانت قريبة جدا من إسقاط البطل".
الجارديان
ويسجل محمد صلاح أول ثلاثية له فى الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، يعتلى بهم قائمة الهدافين مبكراً مع أول جولة بالمسابقة.
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