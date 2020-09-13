دينا تخضع لعملية جراحية وفنانات يتمنين لها الشفاء العاجل

خضعت الراقصة دينا لعملية جراحية في إصبعها، كما تعرض ابنها علي لجرح في إصبعه هو الآخر، ونشرت دينا صورة لإصابتها هي وابنها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" امبارح علي صباعه اتعور وخيطه، وأنا كمان في نفس اليوم عملت عملية في صباعى"، وانهالت التعليقات عليها من قبل صديقاتها متمنين لهم الشفاء العاجل، وكتبت الفنانة بدرية طلبة: "ألف سلامة حبيبتي"، وعلقت هيدي كرم وقالت: "سلامتك حبيبتي".



دينا

وآخر أعمال دينا مسلسل "بت القبايل"، ويضم عدد من النجوم عمرو عبد الجليل، وحنان مطاوع، ومحمد رياض، ومحمود عبد المغني، منه فضالي، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، وآخرين، سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح، والعمل مكون من 45 حلقة، ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها.

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وعملت دينا فى السينما والمسرح ودرست الفنون الشعبية وتخرجت من كلية الآداب وكان و حصلت على الماجستير في المسرح.

واشتهرت كراقصة متمكنة من فنون الرقص الشرقي و شاركت في مسرحية (ألابندا) عام 2001 كما تزوجت من المخرج السينمائي سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وقد أخرج لها "فيديو كليب" مع الفنان أحمد السقا، جسدت دور الراقصه فى أغلب أفلامها، وقامت بالبطولة المطلقة فى فيلم (ابن عز) أمام علاء ولى الدين.



