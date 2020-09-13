أحمد حسن يتحدث عن قرار رمضان الخاطئ واحتفال صلاح وتمسك الأهلى بصالح "أزمات"

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، ضرورة الاهتمام باللاعبين المحترفين خارج مصر من جانب الإعلام المصرى، مشيدًا بما فعله محمد صلاح النجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول تجاه مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلي، وقال أحمد حسن عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "يجب أن يتم الاهتمام باللاعب المحترف، والذى يمثل مصر بشكل جيد، ويتميز بالاحترافية الشديدة".

وأضاف الصقر، "فى بعض البرامج التليفزيونية يتم الاهتمام ببعض الأزمات والقضايا وأخبار لاعبين آخرين مثل صالح جمعة"، مشيرا إلى ضرورة أن ينال المحترفون حقوقهم مثل تريزيجيه والمحمدى وكوكا.

وأشاد الصقر بما فعله محمد صلاح تجاه مؤمن زكريا، قائلا، "احتفال صلاح بهدفه على طريقة مؤمن هو دعم معنوى كبير للاعب وأهم من الأموال، وأصبح العالم كله يتحدث عن اللاعب".

وتابع أحمد حسن، "مساندة صلاح لمؤمن زكريا أمر رائع، خاصة أنه يمثل مصر فى الدورى الانجليزي"، مشيرا إلى تسجيل صلاح "هاتريك" واقترابه من دخول نادى المائة، ويسجل فى افتتاحية البريميرليج للموسم الرابع على التوالي".

من ناحية أخرى، أشار الصقر إلى أنه كان يتمنى انتقال رمضان صبحى لأحد الأندية الأوروبية، مضيفاً أن انضمامه لصفوف بيراميدز هو خطوة للخلف، قائلا، "كنت أتمنى رؤية رمضان صبحى يسير على نفس خطى محمد صلاح، فهو لديه الإمكانيات البدنية والفنية التى تؤهله لذلك

رمضان صبحى لديه الإمكانيات التى تؤهله للاحتراف أوروبيا، كانت أرقامه ستتضاعف فى أوروبا لو ثبت نفسه فى أى نادٍ خارج مصر، يستحق أن يكون محترفا

خطوة رمضان بالانضمام لبيراميدز هو الخاسر الأكبر فيها، وأعادته خطوات للخلف".

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وأبدى حسن استيائه الشديد من تمسك النادى الأهلى بـ"صالح جمعة" رغم تعدد أزمات اللاعب فى السنوات الماضية، وقال: "صالح جمعة لاعب لديه إمكانيات كبيرة، ولكن إلى متى سيظل فى دوامة الأزمات، ومستغرب للغاية من تمسك الأهلى به".

وأضاف: "5 سنين مع الأهلى شارك فى 70 مباراة فقط، ومن بين تلك المباريات شارك على أجزاء بسيطة من المباراة، ولم يشارك سوى فى دقائق معدودة أمام المصرى البورسعيدى هذا الموسم".

وتابع الصقر: "فهل الأهلى يتمسك بوجوده خوفا من رحيله للزمالك؟، النادى لم يستفد بوجوده طيلة الفترة الحالية، رغم أنه لاعب موهوب".

وأضاف، "طوال السنوات الخمس الماضية لم يشارك سوى فى عدد قليل، ولابد من أن يراجع النادى الأهلى نفسه فى ملف صالح جمعة، حتى أن فايلر خرج فى تصريحات وأكد عدم احتياجه له".

وتابع الصقر، "صالح جمعة محتاج يساعد نفسه أولا، ولا أعرف أين مشكلة اللاعب حتى الآن".

وأتم: "حسام البدرى أكثر من أعطى فرصة لصالح جمعة فى المباريات، ومع فايلر لم يشارك سوى فى 6 دقائق أمام المصري، ما يحدث من جانب اللاعب أمر لا يمت للاحتراف بصلة".

