الاتحاد السكندرى يعلن سلبية نتائج "رابيد تيست" قبل مواجهة الأهلى

أخطرت اللجنه الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادى الاتحاد السكندرى بسلبيه نتائج "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورنا والذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى بقياده طلعت يوسف المدير الفنى وقبل 48 ساعة فقط من المباراة المرتقبة أمام الزمالك والتى تقام فى تمام الثامنه والنصف مساء الاثنين على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجوله 27 من عمر الدورى الممتاز.
ويعقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى وبكامل هيئته، جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين بمعسكر الفريق ببرج العرب لدعمهم وحثهم على العودة من جديد للعروض القوية التى قدمها الفريق فى بدايه الموسم وتقديم كل ما لديهم من جهد خلال المرحلة المقبلة لإسعاد جماهير الثغر الوفية.
ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى الى تجهيز اللاعبين نفسياً وغلق ملف مباراة مصر الماضيه والتأكيد على أن مباريات الاهلى بطولة خاصه للجماهير وتخطى باهتمام اعلامى كبير ولابد من تقديم مباراة قوية مع بطل الدورى ، حيث يغيب عن اللقاء عماد السيد حارس الفريق و محمد انور مدافع الفريق وكذلك استمرار غياب احمد نبيل مانجا.
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