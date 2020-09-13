رئيس الوزراء يصدر قرار بتعديل حدود محمية منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار يتعديل حدود محمية منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ، وتضمن القرار أن تحتفظ القوات المسلحة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المحمية الطبيعية . Advertisements تتميز محمية سانت كاترين، باحتوائها على أعلى قمم جبلية فى مصر، وكان بزوغ هذه القمم هو أحد نتائج تلك الحركة التكتونية العظيمة المسماة بالخسف الأفريقى الأعظم الذى حدث منذ حوالى 24 مليون سنة مضت، مما أدى إلى نشأة البحر الأحمر وخليج العقبة الذى أصبح قبلة السائحين من جميع أنحاء العالم، وتحتوى محمية سانت كاترين على ثروة طبيعية وتراث ثقافى كبير.



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