على ربيع ينعى عمه: "هتوحشنى يا أطيب خلق الله سلملى على أبويا"

أعلن الفنان على ربيع، عن وفاة عمه عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، حيث نشر صورة لعمه وكتب عليها قائلا:" البقاء لله توفى عمى في الجنة ان شاء الله سلملى على أبويا هتوحشونا يا أطيب خلق الله نسألكم الفاتحة"، وعلى الجانب الآخر يتبقى مشهد واحد من فيلم "الخطة العامية" للفنان على ربيع للانتهاء من تصوير الفيلم كاملا، وينتظر ربيع تحديد موعد آخر يوم تصوير بالتنسيق مع المخرج معتز التونى، خاصة أنه مشغول حاليا بعرض مسرحيته "صباحية مباركة" من إخراج النجم أشرف عبد الباقى، ويجمع المشهد المتبقى النجوم على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" وعمرو عبد الجليل وغادة عادل.



على ربيع

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وتدور أحداث فيلم "الخطة العامية" فى قالب أكشن كوميدى، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد فى المفارقات الكوميدية، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم على ربيع، غادة عادل وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن، والفيلم من إخراج معتز التونى.

ويعرض على ربيع حالياً مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة" بمشاركة أوس أوس الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح أحد فنادق جاردن سيتى، وهى العرض الذى يخرجه الفنان أشرف عبد الباقى، والتى تم افتتاحها بعد عيد الأضحى المبارك ويشارك فى بطولته وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، وآلاء على، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

وعرض لعلى ربيع مسلسل "عمر ودياب" في موسم رمضان الماضى، مع الفنان مصطفى خاطر وإخراج معتز التونى تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وشارك في بطولته كل من محمد محمود ونهال عنبر وهاجر عفيفي وكارولين عزمى.

