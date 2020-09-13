فيضانات افريقيا تقتل 200 شخص وأكثر من مليون متضرر

لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم، وتضرر أكثر من مليون آخرين، جراء فيضانات عارمة ناجمة عن هطول أمطار استثنائية في مجموعة من الدول الإفريقية من السنغال إلى السودان، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأفادت جولي بيلانجر رئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لمنطقة غرب ووسط إفريقيا بأنه في 11 دولة في غرب ووسط إفريقيا تأثر فيها 760 ألف شخص، وقضى 110 فيما لم تنته الأمطار بعد، حيث قضى 103 أشخاص في السودان، وفقا لمنظمة الدفاع المدني في البلاد، وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من نصف مليون شخص تضرروا في هذا البلد. وفق صحراء ميديا الافريقية.

وفي النيجر، أحد أكثر البلدان تضررا، وجه رئيس الوزراء بريجي رافيني نداء من أجل الحصول على دعم خلال اجتماع الجمعة في العاصمة نيامي مع منظمات دولية غير حكومية ودبلوماسيين أجانب ، حيث لقى 71 شخصا حتفهم وأصيب 350 ألف شخص في هذه البلد التي تعد من أكثر دول العالم فقرا، وستحتاج النيجر وحدها إلى 10 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية، حسب الأمم المتحدة.

فيما سجلت السنغال 6 وفيات ، فيما تضرر ما يقرب من 190 ألف شخص من الفيضانات في تشاد، وفي ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، تضرر 26 ألف شخص جراء ارتفاع منسوب المياه.

وقالت بيلانجر إن صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، خصص 29 مليون دولار كمساعدات في العام 2019 لصالح 1,1 مليون شخص في 11 دولة متضررة من الفيضانات.

