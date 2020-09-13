رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا يتقدم مع ابنه للخضوع لتجارب اللقاح الجديد

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه جارى العمل بمنتهى القوة على ملف التجارب السريرية للقاح كورونا لبث الأمل للعالم كله، موضحًا أن اللقاح يمثل أملا لينقذ العالم للوقاية من وباء كورونا أو التقليل من خطورته.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن شروط تسجيل المتطوعين، 18 سنة فأعلى ولديه جنسية مصرية ويقيم فى مصر ولديه الأهلية لمتابعة التجربة، وأن يكون سليما خلال 14 يوما قبل تلقيه اللقاح، وألا يكون يعانى من حساسية أو أمراض عصبية مثل التشنج أو الصرع، وألا يكون ممن لديهم أمراض مزمنة من الكبد والكلى والسكر والضغط والقلب، ممنوع نقل الدم خلال 3 أشهر.

وأشار إلى أن مراحل التجارب السريرية للقاح تتم فى مرحلة الأمان بعدد محدود، ثم مرحلة فاعلية المصل، ثم مرحلة عدد أكبر من المتطوعين، مؤكدا أن المصريين لن يكونوا فئران تجارب، ولن تتم التجربة إلا بشهادات علمية تؤكد أن اللقاح أثبت فاعلية بالتجربة الأولى والثانية، ويمكن أن تحدث بعض الأعراض الدقيقة أو بعض الآلام، أو الالتهابات الموضعية والتي تستغرق يومين أو ثلاثة.

وتابع: "أنا شخصيا تقدمت للحصول على التطعيم، وكذلك ابنى تقدم بالتطوع في تجربة اللقاح"، لافتاً إلى أن التسجيل يتم في الموقع الإلكترونى بوزارة الصحة.

وذكر أنه لو التجربة تمت سيكون هناك لقاح فى مصر، حيث إننا نحتاج 6 آلاف متطوع لتجربة اللقاح لتنتهى مرحلة الدراسة ويبدأ التصنيع.

