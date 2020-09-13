مسلح يهاجم شرطيين فى لوس أنجلوس.. وترامب معلقا: حيوانات يجب ضربها بقوة

هاجم مسلح شرطيين أثناء تأدية عملهما بلوس أنجلوس فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أظهرت لقطات فيديو إطلاق النار من قبل المسلح على الشرطين، فيما أكدت شرطة لوس أنجلوس إصابة الشرطيين بالفعل.

وذكرت شرطة لوس أنجلوس أنه تم نقل الشرطيين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، خاصة أن حالتهما في وضع خطر، وذلك بعد أن قام رجل مسلح بالاعتداء على سيارة شرطة خلال دورية تفتيش وأطلق النار عليها ولاذ بالفرار.

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وشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقطع الفيديو وعلق عليه قائلا :"حيوانات يجب ضربها بقوة"، وذلك في إشارة منه إلى مثيرى الشغب والمجرمين المعتدين على الشرطة فى أمريكا.



مسلح يهاجم شرطيين في لوس أنجلوس



مسلح يهاجم شرطيين في لوس أنجلوس

ويأتى ذلك بعد أشهر من مقتل المواطن الأمريكى من الأصول الأفريقية جورج فلوريد فى مايو الماضي، وعلى إثر ذلك خرجت احتجاجات غير مسبوقة تندد بالعنصرية وأخرى معارضة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

