وصول الزمالك والإنتاج الحربى لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة الليلة

وصل فريقا الزمالك والإنتاج الحربي إلى ستاد القاهرة الدولى، استعدادا لخوض مباراتهما الليلة ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 52 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

وفى المقابل، الإنتاج الحربى يسكن المركز العاشر بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وتعادل الزمالك في الجولة الماضية امام سموحة بنتيجة 3/3 في مباراة هي الأفضل منذ عودة النشاط عقب التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا، وأهدر النقطة التاسعة فى 10 مباريات خاضها بعد استئناف الدورى، فى حين خسر الإنتاج الحربى أمام أسوان (0 – 2) فى الجولة 26 وهى الخسارة الخامسة فى 8 مباريات لعبها الفريق بعد عودة النشاط.

وجمع الفريقين قبل مباراة اليوم 16 مباراة فى مسابقة الدورى منذ تأهل الإنتاج للممتاز قبل 11 سنة، الأرقام تعطى تفوق للزمالك بـ 9 انتصارات و24 هدفاً مقابل فوزين و14 هدفاً للإنتاج و5 تعادلات آخرها بدون أهداف فى الجولة العاشرة بالموسم الحالى.

وصل فريقا الزمالك والإنتاج الحربي الي استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراتهما الليلة ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 52 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

وفى المقابل، الإنتاج الحربى يسكن المركز العاشر بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وتعادل الزمالك في الجولة الماضية امام سموحة بنتيجة 3/3 في مباراة هي الأفضل منذ عودة النشاط عقب التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا، وأهدر النقطة التاسعة فى 10 مباريات خاضها بعد استئناف الدورى، فى حين خسر الإنتاج الحربى أمام أسوان (0 – 2) فى الجولة 26 وهى الخسارة الخامسة فى 8 مباريات لعبها الفريق بعد عودة النشاط.

Advertisements

وجمع الفريقين قبل مباراة اليوم 16 مباراة فى مسابقة الدورى منذ تأهل الإنتاج للممتاز قبل 11 سنة، الأرقام تعطى تفوق للزمالك بـ 9 انتصارات و24 هدفاً مقابل فوزين و14 هدفاً للإنتاج و5 تعادلات آخرها بدون أهداف فى الجولة العاشرة بالموسم الحالى.

ويدخل الإنتاج الحربى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شديد ومحمود البدرى وأحمد صابر ومحمد شوقى غريب.

خط الوسط: محمد بازوكا وأحمد دويدار وعبد الرحمن شيكا وكريم لا لا.

خط الهجوم: محمد فييرا وباسم مرسى.



وصول الزمالك



الزمالك يصل ستاد القاهرة



كارتيرون



