محافظة القاهرة تسكن 4600 أسرة من 3 مناطق عشوائية بالأسمرات 3 والمحروسة

أكدت محافظة القاهرة أنه تم تسكين 2800 أسرة تقريبا بحى الأسمرات 3 حتى الآن، من مناطق مختلفة بالمناطق العشوائية أخرهم مناطق أسطبل عنتر ومنشأة ناصر والدويقة، كما تم نقل وتسكين 1800 أسرة بمشروع المحروسة 1 بمدينة السلام، بإجمالى 4600 أسرة، ويتم حاليا نقل سكان منطقة عزبة الصفيح الكائنة بحى روض الفرج شمال القاهرة.

وأضافت محافظة القاهرة أن مشروع الأسمرات 3 طاقته الاستيعابية تسع 7440 أسرة، حيث أن الوحدات السكنية موزعة على 124 عمارة، بها اسانسير، وتتكون من أرضى و9 أدوار متكررة، وتحتوى كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، وبه 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامى سباحة، ومبنى اجتماعى، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلى، إلى جانب مدرسة ثانوية للتعليم الصناعى.

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ويضم مشروع المحروسة ( 1 ) 128 عمارة بها 3168 وحدة سكنية، ويتم تسكينه حاليا، وبمجرد الانتهاء من تسكينه سيتم البدء فى تسكين مشروع المحروسة 2 والمجهز أيضا، حيث يضم مشروع المحروسة ( 2 ) 67 عمارة بها 1608 وحدة سكنية، كما تم تخصيص عمارتين لتسكين المرأة المعيلة عبارة عن وحدات صغيرة.

ووفرت محافظة القاهرة وسائل لنقل أمتعة المواطنين من المناطق العشوائية الجارى نقلها، لمدينة الأسمرات بالمقطم والمحروسة بالسلام، كما تابعت إدارة التسكين تسلم الأسر وحداتهم البديلة والتأكد من وجود كافة التجهيزات بها قبل التوقيع على الاستلام، حيث يتسلم السكان وحدة بها "غرفتى نوم مؤثثة غرفة للأطفال وغرفة رئيسية للنوم، وطقم انترية وسفرة ونيش وثلاجة وبوتجاز وغسالة نصف أتوماتيك وسخان وشاشة ورسيفر، بالإضافة إلى تواجد عدادات الغاز والكهرباء والمياه".