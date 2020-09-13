ضبط المتهم بقتل جاره في الهرم بسبب لهو الأطفال

كشف اجهزة الامن ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لمشاجرة بالهرم ووفاة أحد أطرافها فى ضوء ما تم رصده على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وبعض المواقع الإلكترونية بشأن تداول مقطع فيديو يتضمن مشاجرة بمنطقة الهرم بالجيزة ، ووفاة أحد أطرافها.

أسفرت جهود الفحص عن حدوث مشاجرة بين (صاحب مطعم) وآخر (عامل بمحل) - مقيمان بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة .. بسبب لهو الأطفال قام خلالها الأخير بإطلاق عيار خرطوش محدثاً إصابة الأول التى أودت بحياته، وقد أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبحوزته (بندقية خرطوش - المستخدمة فى الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.