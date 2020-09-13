"الأوقاف" تقدم مقترح لمجلس الوزراء للسماح بإقامة صلاة الجنازة فى المساجد

قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة عرضت مقترحاً على لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا في مجلس الوزراء بإقامة صلاة الجنازة، مشيرا إلى أن اللجنة ستدرس الأمر، وسيتم الإعلان عنه فور اتخاذ قرار.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، أن الأمر قيد العرض على لجنة أزمة كورونا، والصلاة ستكون في المساجد التى يوجد بها ساحات كبيرة، موضحا أن الوزارة اعتمدت مبلغ 48 مليون جنيه لإعادة إعمار المساجد للربع الأول من عام 2021.

وتابع المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الجمعة المقبلة سيتم افتتاح 71 مسجداً كبير تابعاً لوزارة الأوقاف في كل المحافظات وذلك في إطار خطة الوزارة لافتتاح المساجد.

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح (71) مسجدًا منها فى الجمعة المقبلة جميعها من تنفيذ الوزارة (موازنتها ومواردها الذاتية)، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020.

