شبانة لتليفزيون اليوم السابع : تأجيل رحيل مصطفى محمد وزيارات أسبوعية لمؤمن

كشف الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الزمالك قررت تأجيل رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق عن قلعة ميت عقبة بعد حصوله علي وعدا من إدارة النادي بالسماح له بالاحتراف حال رحيله عن الفريق حال نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال إفريقيا ويأتي قرار تأجيل رحيل اللاعب خاصة إن الوقت سيكون ضيق بين انتهاء ااموسم الحالي وبداية الموسم الجديد لاستقدام مهاجم يعوض رحيله خاصة إن كارتيرون لم يبدي اهتماما بضم أحد مهاجمين الدوري الممتاز بجانب اكتمال قائمة الأجانب للموسم الجديد لذا من الصعب استقدام مهاجم أجنبي لتعويض رحيله لذلك يأتي الاتجاه داخل الزمالك باستمرار مصطفي محمد ويكون بدلائه الثنائي اسامة فيصل وحسام أشرف بخلاف امكانية تواجد الثنائي اشرف بن شرقي واوباما في نفس مركزه وبذلك ستتجه إدارة الزمالك لزيادة القيمة المالية بعقده في الموسم الجديد حال نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال افريقيا.

وأضاف شبانة لتليفزيون اليوم السابع أن عدد من نجوم الزمالك وعلي رأسهم الثنائي جنش وشيكابالا قاموا بترتيب زيارات اسبوعية لمؤمن زكريا جناح الأهلي دون الاعلان عن تفاصيلها حتي يكون دعم زميلهما بعيدا عن الأضواء حيث يرغب جنش أن يكون هناك زيارة أسبوعية من جانب لاعبي الزمالك لدعم مؤمن زكريا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.



