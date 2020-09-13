نتنياهو يعلن فرض الإغلاق التام فى إسرائيل لمدة 3 أسابيع لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، فرض الإغلاق الشامل في البلاد بداية من يوم الجمعة المقبل ولمدة 3 أسابيع لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، وذلك مع بداية فترة الأعياد اليهودية.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: إن "الحكومة قررت فرض الإغلاق الشامل بداية من ظهر الجمعة المقبل لثلاثة أسابيع لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد".
وأضاف نتنياهو "لا يمكن للنظام الصحي أن يتحمل العدد المتوقع للحالات الخطيرة والوفيات إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في الأسابيع المقبلة. لذلك فإن الحكومة قررت إتخاذ إجراءات وقائية".
جاء الاعلان تزامنا مع تجاوز إجمالي إصابات الوباء في البلاد حاجز الـ152 ألف حالة.
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