أبو جبل يوضح حقيقة أزمة التسخين مع جنش

كشف محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك حقيقة الأنباء التي انتشرت بشأن رفضه القيام بعمليات الاحماء مع محمود جنش قبل مباراة اليوم امام الإنتاج الحربي اعتراضا علي جلوسه احتياطيا، وقال محمد أبو جبل في تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ان تعليمات الاحماء والتسخين قبل المباريات التي منحها عمرو عبد السلام مدرب الحراس لهم ان يقوم الحارس الأساسي فقط بالتسخين لضمان التركيز وأن يستفيد الحارس بفترة ما قبل المباراة كاملة.

وكانت انباء انتشرت مؤخرا عن رفض أبو جبل خوض الاحماء مع جنش بعد وضعه على دكة البدلاء في مباراة الإنتاج الحربي التي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

من ناحية أخرى تأكد غياب المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام أسوان في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري والتي لم يتحدد موعدها بعد بسبب الإيقاف.

Advertisements

وحصل اللاعب على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الفريق الأبيض أمام الانتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني بتجهيز البديل له في الفترة الحالية لتعويض غيابه في اللقاء المقبل

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تحقيق الفوز علي نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.



